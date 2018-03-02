Sedat Peker'e 5 yıla kadar hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, geçen sene 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Sedat Peker'in Çengelköy'deki şehitlikte topluluğa bir konuşma yaptığı belirtildi. Konuşmasının ardından Peker hakkında çeşitli suç duyuruları yapıldığı anlatılan iddianamede, konuşmanın içeriğinin bilirkişi raporuyla da belirlendiği kaydedildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, raporda Peker'in, "Yüce Allah'ın izniyle onlara yakınlık duymuş, onlarla yol almış, onlarla yol ayırmamış bütün herkesi en yakın bayrak direklerine asacağız, en yakın ağaçlara asacağız, neymiş Maltepe Cezaevini basacaklarmış, arkadaşlarını çıkaracaklarmış. Büyük bir devrimin başlangıcı olacakmış. Onların da düşündüğü gibi cezaevleri birgün basılacak. Ancak vallahi onların hayat ettiği gibi değil. Dışarıda yakaladıklarımızın hepsini ağaçlara astıktan sonra, bayrak direklerine astıktan sonra, onları cezaevlerinde de asacağız, boyunlarından asacağız bayrak direklerine" şeklinde sözler sarfettiği yer alıyor.

"ÖNGÖRÜDE BULUNDUM"

Konuyla ilgili ifadesi alınan Sedat Peker ise cezaevlerinin basılıp FETÖ üyelerinin kurtarılacağı şeklinde bir kısım medyada paylaşımlar yapıldığını belirtti. Devlete karşı bir kalkışma başlatıldığı durumda buna karşı tepki göstereceğini ve onları cezaevlerinden bizzat çıkarıp cezaevine en yakın bayrak direklerine asacaklarını söyleyen Peker, böyle bir olasılık meydana geldiğinde vatandaşların ne yapacağına dair bir öngörüde bulunduğunu öne sürdü. Suçlamaları kabul etmedi.

"ÖLDÜRME SUÇUNUN İŞLENMESİNE TAHRİK"

Savcılık Sedat Peker'in bu konuşmayı şehitleri anma programı dahilinde ve alenen yaptığını belirterek, konuşmanın bütünü göz önüne alındığında belirsiz sayıda kişiyi adam öldürme suçunun işlenmesi konusunda alenen tahrik ettiğini vurguladı. Konuşmanın ifade özgürlüğü kapsamının sınırlarının dışında kaldığını belirtti. Peker hakkında "Suç işlemeye tahrik" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.