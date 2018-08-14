Ankara'da HDP'ye operasyon: Çok sayıda gözaltı

Ankara’da HDP’ye yönelik sabah saatlerinde yapılan polis operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ankara’da sabah saatlerinde birçok HDP’linin evine polis baskını yapıldı.

Mezopotamya Ajansının haberine göre ev baskınlarında HDP Ankara İl Yöneticisi Mahmut Emin Avcı, HDP Milletvekili Adayı ve Ankara Kadın Meclisi eski sözcüsü İpek Gür, HDP Çankaya İlçe Başkanı Ramazan Karakoç, HDP Keçiören İlçe yöneticileri Figen Öncü ve Gülhan Akıncı ile Barış Anneleri Kadriye Ozgan ve Minibe Koç gözaltına alındı.

Avukatlar gözaltı sayısının artabileceğini söyledi.

Öte yandan Adana'da da ev baskınlarında 4'ü çocuk 14 kişi gözaltına alındı.