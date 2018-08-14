Dikkat! Bugün son gün

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri, bugün saat 23.59'a kadar alınacak.

ÖSYM'nin internet sitesinden, 7 Ağustos'ta başlayan 2018-YKS tercih işlemlerinin bugün saat 23.59'da sona ereceği ve sürenin uzatılmayacağı uyarısında bulunuldu. Adaylar, yükseköğretim programları tercihlerini elektronik ortamda, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak. ÖSYM sistemine yükseköğretim programları tercihlerini kaydeden adaylar da belirtilen süre içinde değişiklikte bulunabilecek. Tercih işlemlerinin bitmesinden sonra, ÖSYM, tarafından adaylara yerleştirme so-nuçları duyurulacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayla-rın kayıt işlemleri 3-7 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül tarihleri arasında olacak. ÖSYM sistemine yükseköğretim programları tercihle-rini kaydeden adaylar da belirtilen süre içinde değişiklikte bulunabilecek.