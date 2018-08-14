Atilla Taş: Ülkemiz canımız her şeye razıyız ama...

Şarkıcı Atilla Taş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ekonomik krizi atlatmak adına halktan fedakarlık isteyen siyasetçilere seslendi ve şunları söyledi.

Yaşanan ekonomik kriz dolayısıyla halka aynı gemide olduğumuzun hatırlatılması ve bazı fedakarlıkların istenmesinin ardından gözler zenginlerin affedilen vergi borçlarına döndü. Elektrik ve doğal gaza gelen zamlardan sonra benzin ve dizele de zam geldiği yönündeki haberlerin ardından şarkıcı Atilla Taş sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Taş ülkemiz için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu söylerken zenginlerin de sorumluluk alması ve bazı fedakarlıklarda bulunması gerektiğinin önemini hatırlattı. İşte Atilla Taş’ın yaptığı o paylaşım: