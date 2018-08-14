Trump'ın F-35 kararının ardından Ankara'dan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın F-35'lerin teslimatını askıya alan bütçe yasasını onaylamasının ardından Ankara'dan yapılan ilk açıklamada "ABD Savunma Bakanlığının yıllık bütçesi olarak kabul edilen ve ABD Başkanı Trump tarafından onaylanan “2019 Ulusal Savunma Yetki Yasası” ülkemize yönelik bir yaptırım getirmemektedir" ifadeleri kullandı.

İddiaların aksine F-35 Programına ilişkin bir sınırlama olmadığı vurgulanan açıklamada, "Bununla birlikte, sözkonusu Yasanın ülkemizle ilgili bölümü, Savunma Bakanının 90 gün içerisinde Kongre'deki ilgili komitelere Türkiye-ABD ilişkilerinin durumuna ilişkin bir rapor sunmasını öngörmekte; rapor sunulana kadar, F-35 uçaklarının Türkiye’ye transferine sınırlama getirmektedir" denildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Yasa, iddiaların aksine, ülkemizin F-35 Programına katılımına yönelik bir sınırlandırma getirmemiştir. Aidiyeti geçtiğimiz Haziran ayında ülkemize geçen iki F-35 uçağımız halihazırda pilotlarımızın eğitimi için Luke Hava Üssünde konuşlu bulunmaktadır ve yaklaşık 2 yıllık eğitim süresi tamamlanıncaya kadar da orada kalmaları planlanmıştır."

ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan Pentagon bütçe yasasındaki Türkiye ile ilgili ifadelerin, Türkiye'ye herhangi bir yaptırım getirmediği belirtildi.

ABD Başkanı Trump'ın New York eyaletindeki Fort Drum askeri üssünde dün gerçekleştirilen törenle imzaladığı Pentagon'un 2019 bütçe yasasında yer alan Türkiye ile ilgili bölümler dikkati çekti.

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