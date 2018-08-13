Duvarlara o yazıları yazan 3 kişi tutuklandı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arifiye ilçesinde duvarlara terör örgütü PKK'yı öven ifadeler yazan 3 kişinin kimliğini tespit etti. Adresleri belirlenen 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyette sorgulanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.