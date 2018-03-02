Eğitimde içler acısı durum

Eğitim Sen, MEB’in açıkladığı 2017 Faaliyet Raporu ile eğitim alanında yaşanan içler acısı durumun açığa çıktığını belirtti.

BİRGÜN - Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu, MEB’in 2017 Faaliyet Raporu ile “Eğitim sisteminin içinde bulunduğu içler acısı durum resmi olarak bir kez daha ortaya konulmuştur. Eğitimde önceden belirlenen hedeflerle ulaşılan sonuçlar arasında beklentilerin gerisinde kalan bir dengesizlik olduğu dikkat çekmektedir” değerlendirmesi yaptı.

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, MEB 2017 Faaliyet Raporu’na ilişkin olarak dikkati çeken başlıklar şu şekilde sıralandı:

- 2017 yılında MEB tarafından yapılan inceleme ve soruşturma sayısı 17 bin 113’tür. 133 kişiye uyarma, 374 kişiye kınama, 7298 kişiye aylıktan kesme, 680 kişiye kademe ilerlemesinin durdurulması, 47 kişiye devlet memurluğundan çıkarma, 51 kişiye adli teklif, 8530 kişiye disiplin yönünden idari ceza teklifi getirilmiştir.

- Mali denetim sonuçları içinde en dikkat çekici gelişme, bazı İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin Avrupa Birliği projeleri kapsamındaki kaynaklar ile yapılan projelerde gelir ve giderleri muhasebeleştirmemesi, dolayısıyla usulsüzlük yapıldığı tespitidir.

- Özel okullarda okuyan öğrencilere verilen eğitim ve öğretim desteğine ilişkin mevzuattan kaynaklanan eksiklikler ile uygulamadan kaynaklanan hata ve noksanlık tespit edilmiştir.

- 4+4+4 sonrasında zorunlu eğitim süresinin 12 yıla çıktığı iddia edilmesine rağmen, ortalama eğitim süresi 8,5 yıl olarak hedeflenmiş, ancak 7,5 yılda kalmıştır.

- 2016-2017 eğitim öğretim yılı itibariyle örgün eğitim dışına çıkan öğrencilerin sayısı 239 bin 233 olmuştur.

- MEB, kamusal eğitim ile ilgili hedeflerine büyük ölçüde ulaşamazken, özel öğretimin payını arttırmak adına hedeflerine ulaştığı, bazı alanlarda hedeflerini aştığı görülmektedir.

- MEB’in başarısız olduğu bir diğer alan da öğrencilere yönelik disiplin cezalarının hedeflerin üzerinde belirgin bir şekilde artmış olmasıdır.

- Ücretli çalıştırılan öğretmen oranı hedefin üzerine çıkılmıştır. 2017 yılında 78 bin 106 kişi ücretli öğretmen olarak çalıştırılmıştır.

- Organize sanayi bölgelerinde bulunan özel mesleki ve teknik okul sayısında hedef yüzde 26 iken, gerçekleşme oranı yüzde 35 olmuştur.

- Türkiye’de spor salonu bulunan okul oranı sadece yüzde 13’tür ve okulların yüzde 87’sinde spor salonu yoktur. Kütüphanesi olmayan okul oranı yüzde 61, çok amaçlı salonu olmayan okulların oranı yüzde 62’dir.