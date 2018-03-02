'Game of Thrones' davasında karar

İzmir Maltepe Askeri Lisesi’nde İngilizce derslerinde “Game Of Thrones” dizisini göstererek ‘çocuğa müstehcen yayın izletme’ suçuyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen 4 öğretmen subay beraat etti.

Aydınlık’ın haberine göre; 2011 yılında gerçekleşen olayda subayların ihracına karar veren hakimler FETÖ'nün askeri yargı yapılanması kapsamında yargılanıyor.

Ne olmuştu?

2011 yılında okulun yabancı diller bölümü, Harp Okulları’na gitmeye hazırlanan son sınıf öğrencilerine, “Game Of Thrones” dizisini izletmeye karar verdi. 10 bölümden oluşan ilk sezonu izleyen öğrenciler, çeviri ve benzeri çalışmalar yaptı.

Balıkesir’deki Okullar Komutanlığı’na gönderilen isimsiz şikayet mektubunda, son sınıfta okuyan bir öğrencinin velisi olduğunu iddia eden bir kişi, izlettirilen dizinin ‘çarpık ve sapık’ ilişkiler içerdiğini iddia etti. İhbar mektubunda dizinin Türkleri ‘barbar ve sapık’ dinsel törenleri olan bir kavim olarak tanıttığını öne sürdü.

O dönemde lisenin Yabancı Diller bölüm başkanı olan Albay A.D., Öğretmen Albay Ü.K., öğretmen yarbay S.R.M. ve öğretmen yüzbaşı İ.G. ile öğretmen asteğmen E.Ö. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma safhasında üç subay emekli olurken, bir subay ordudan atıldı, öğretmen asteğmen ise terhis oldu. Eski subayların TSK ile ilişkileri kesildiği için, soruşturmayı yürüten askeri savcı, dosyayı sivil savcıya gönderdi.