Bayramda yüzde 50 indirimli olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, daha önceki bayramlarda da olduğu gibi toplu taşıma araçlarına ek seferler konulması ve bu araçların yüzde 50 indirimli taşıma yapmalarını karara bağladı.