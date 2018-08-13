İhraç edilen öğretmenlere ilginç yasak

KHK ile ihraç edildikten sonra Bakırköy'de eylem yapan iki öğretmenin meydana 200 metreden fazla yaklaşması mahkeme kararıyla yasaklandı.

AYÇA SÖYLEMEZ - BİA/ Kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen öğretmenler Nursel Tanrıverdi ile Selvi Polat’ın oturma eylemi yaptığı Bakırköy Meydanına 200 metreden fazla yaklaşması, mahkeme kararıyla yasaklandı.

Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına göre, bu yasağı ihlal ederse tutuklanabilirler.

Öğretmenler ise bu yasağı tanımadıklarını açıkladı, bu akşam meydandaki eylemlerine davet etti: “Yasaklar sizin, özgürlük bizimdir. İşimiz, ekmeğimiz, onurumuz için 75. haftamızda da, 13 Ağustos Pazartesi (bugün) 18.00'de Bakırköy Özgürlük Meydanı'ndayız.”

“Tutuklanabilecekleri hususunda” uyarı yapıldı

İki öğretmen, 20 Şubat 2017’den bu yana “İşimizi istiyoruz” sloganıyla Bakırköy meydanında, Pazartesi, Çarşamba Ve Cumartesi günleri eylem yapıyordu.

Meydana çıktıkları pek çok sefer gözaltına alındılar, eylemlerinin 74. haftasında da, geçen hafta yine gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakıldılar.

Ancak bu kez mahkeme kararında şöyle bir adli kontrol kısıtlaması yer aldı:

“Şüpheliler hakkında Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun (CMK) 109/3-L maddesi* gereğince, hakkında kamu davası açılıp savunması alınıncaya kadar Bakırköy Cumhuriyet Meydanına 200 metreden fazla yaklaşmalarının yasaklanmasına;

“Adli kontrol tedbirinin gereklerine yasal ve haklı gerekçe olmadan uymaması durumunda tutuklanmasına karar verilebileceği hususunda şüphelilerin uyarılmasına karar verildi.”

Kararda, bu uyarının yapıldığına dair de not düşüldü.

* 2012’deki değişiklikle getirilen CMK’nın 109/3-l maddesi, “Belirlenen yer veya bölgelere gitmemek” ibaresini içeriyor.

“Gözaltına alınırken, gözaltındayken dövüldük”

Nursel Tanrıverdi, bianet’e, eylemlere nasıl başladıklarını ve neler yaşadıklarını şöyle anlattı:

“17 yıllık öğretmenim. Son görev yerim İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiydi.

“7 Şubat 2017 tarihli, 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile işten atıldım. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eğitim Sen üyesiyim. Bu tarihte, İstanbul’da 200 KESK üyesi ihraç edildik. 56’sı akademisyen, diğerleri öğretmendi.

“20 şubat 2017’de KESK İstanbul Şubeler Platformu imzasıyla direnişe başladık. Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri Bakırköy, Kadıköy ve Kartal’da 3’er saatlik oturma eylemleri yapıyorduk, imza standımız vardı.

“1 Haziran 2018’e kadar alanlara bir müdahale olmamıştı. Ara ara polis tacizi dışında... Ama Bakırköy Meydanına seçim standı kurulunca gözaltılar da başladı. Her gözaltına alındığımızda Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldük, dövüldük.

“KESK seçimden hemen sonraki 25 Haziran’da herhangi bir çağrı yapmadı, ancak biz Bakırköy’de, ‘Mücadelemiz seçimlere indirgenemez’ diyerek alana çıktık. O gün bir saldırı olmadı. Sonrasında da eyleme devam ettik.

“Geçen hafta da iki kişi alana çıktık. Gözaltına alınıp bir gün karakolda tutulduk ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildik.”

Hakimlik de öğretmenler Nursel Tanrıverdi ile Selvi Polat’ın meydana yaklaşmamasına hükmetti. Ancak iki öğretmen bu akşam da meydanda olacaklarını açıkladı.