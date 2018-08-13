Hacettepe Üniversitesi'ne FETÖ soruşturması

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı, 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki akademisyen, çalışan ve ihraç edilmiş olan 15 kişi hakkında 13.08.2018 tarihinde gözaltı kararı verilmiş, 9 kişi gözaltına alınmış, ulaşılamayan 6 kişi hakkında Ankara TEM Şube Müdürlüğünce Ankara ve iki ilde çalışmalar devam etmektedir" denildi.