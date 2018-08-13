13 Ağustos 2018 14:32

Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandılar

Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandılar
Suriye'den yasa dışı yollarla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu 2 terörist, silah ve mühimmat ile yakalandı.
+ A -

Paylaş

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir grup teröristin, Suriye’nin Haseke kentine bağlı terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Rasulayn ilçesinden Ceylanpınar'a geçeceği istihbaratını aldı. Bunun üzerine güvenlik güçleri, sınırda güvenlik önlemi aldı. Başlatılan operasyon kapsamında 2 kişi, sınırı yasa dışı yollarla geçip, Türkiye'ye giriş yapmak isterken yakalandı. Kimlikleri açıklanmayan teröristlerin yanlarında silah ve mühimmat ele geçirildi. Teröristler, sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

Çok Okunanlar

Güncel