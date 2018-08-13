Karlov suikastında bir tutuklama daha

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı soruşturması kapsamında bir kişi daha tutuklandı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı soruşturması kapsamında, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içindeki "abisi" olduğu bildirilen Şahin Söğüt'ün eşi tutuklandı.

Şüpheli Ayşe Söğüt, soruşturma çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra cumhuriyet savcısına ifade verdi. Savcının tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk ettiği Söğüt, buradaki sorgusu sonucunda adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ancak savcı, Ayşe Söğüt'ün serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtirazı kabul eden sulh ceza hakimliğinin kararı üzerine, yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Söğüt'ün FETÖ ile bağlantılı şirketlerde çalışma kaydı bulunduğu ve örgütün haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı kaydedildi.

KARLOV CİNAYETİ

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Cinayetle ilgili soruşturma kapsamında, serginin organizatörü, bazı polisler ve Altıntaş'ın "FETÖ abisi" eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Şahin Söğüt'ün de arasında bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.

Şahin Söğüt'ün, Karlov'un öldürülmesiyle ilgili örgüt talimatını Altıntaş'a ilettiği kaydedilmişti.