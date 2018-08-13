Döviz bozdurana minibüs ücretsiz

'Ben vatan için her daim hazırım, bu da böyle biline'

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, minibüsüyle şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Eşref Baştürk, döviz bozdurup, makbuzuyla gelen yolculara ücretsiz biniş hakkı tanıyor.

Bakırlı- Gümüşler hattında çalışan minibüs işletmecisi Eşref Baştürk, dolar ve euronun yükselmesi üzerine kampanya başlattı. Dolar bozdurulması yönündeki çağrılara kayıtsız kalmayan minibüs sahibi Baştürk, Türk parasının değerlenmesi için dolar ve euro bozdurup, fişini getirenleri, dolmuşa ücretsiz bindiriyor.

Kampanyasını sosyal medya hesabından duyuran Eşref Baştürk, 'Vatansa vatan, milletse millet, kısasa kısas. Dövizini bozdurup, makbuzunuzu yanınızda taşıyın; makbuz gösterenlere, bakırlı gümüşler durağında 20 M 0322 plakalı arabam ücretsizdir. Vatan, millet için ekonomik savaş için cansa can, kansa kan. Ben vatan için her daim hazırım. Bu da böyle biline' diye yazdı.