13 Ağustos 2018 11:13

Alaattin Çakıcı hakkında flaş karar

Alaattin Çakıcı hakkında flaş karar
Alaattin Çakıcı, Kırıkkale'den Sincan'a nakledildi.
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KIRIKKALE’nin Keskin ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi’nde hükümlü bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi gören Alaattin Çakıcı, bu sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Sincan Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.

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