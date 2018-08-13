LGS 1. nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 4 dönemde yapılacak nakil yerleştirme sürecinin ilki olan LGS 1. nakil sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı.

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas diğer nakil dönemleri ise 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül olarak belirlendi.

Sonuçlara 'meb.gov.tr' adresinden ulaşılabiliyor.

Herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler nakil sonuçlarına göre yerleştirilecekler.