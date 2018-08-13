13 Ağustos 2018 10:46

Emniyet: 346 sosyal medya hesabı...

Emniyet: 346 sosyal medya hesabı...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında emniyetten açıklama geldi.
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Emniyet Genel Müdürlüğü, 346 sosyal medya hesabıyla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı da bir açıklama yayımladı. 

BAKANLIK: 346 SOSYAL MEDYA HESABI HAKKINDA SORUŞTURMA

İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada 'kur yükselişini provoke edici paylaşım yapmak' gerekçesiyle 346 sosyal medya hesabı hakkında adli soruşturma açıldığını duyurdu. Bakanlık, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada dolar kur yükselişini provoke edici paylaşım yapan 346 hesap tespit edilmiş, adli tahkikata başlanmıştır."

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