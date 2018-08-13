Emniyet: 346 sosyal medya hesabı...

Emniyet Genel Müdürlüğü, 346 sosyal medya hesabıyla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.
Öte yandan İçişleri Bakanlığı da bir açıklama yayımladı.
BAKANLIK: 346 SOSYAL MEDYA HESABI HAKKINDA SORUŞTURMA
İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada 'kur yükselişini provoke edici paylaşım yapmak' gerekçesiyle 346 sosyal medya hesabı hakkında adli soruşturma açıldığını duyurdu. Bakanlık, şunları kaydetti:
"Sosyal medyada dolar kur yükselişini provoke edici paylaşım yapan 346 hesap tespit edilmiş, adli tahkikata başlanmıştır."
Savcılıktan ‘dolar’ soruşturması!