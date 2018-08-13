13 Ağustos 2018 10:44

İçişleri Bakanlığı: 47 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: 47 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, 47 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
+ A -

Paylaş

İçişleri Bakanlığı, son 1 hafta içerisinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında 6'sı sözde üst düzey olmak üzere 47 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Çok Okunanlar

Güncel