İçişleri Bakanlığı, son 1 hafta içerisinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında 6'sı sözde üst düzey olmak üzere 47 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
13 Ağustos 2018 10:44
İçişleri Bakanlığı: 47 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, 47 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, son 1 hafta içerisinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında 6'sı sözde üst düzey olmak üzere 47 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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