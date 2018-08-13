'Fedakarlığın karşılığı dayak'

Tabip Odası Başkanı Demir, hekimlerin en büyük sorununun can güvenliği olduğunu söyledi.

BİRGÜN- Diyarbakır Tabip Odası (DTO) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi yöneticileri, önceki gün hasta yakınları tarafından darp edilen Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesi’nde görevli Dr. Ahmet Azizoğlu’nu ziyaret etti. DTO Başkanı Mehmet Şerif Demir, şiddetin her geçen gün arttığına dikkat çekti.

‘Fedakârlığın karşılığı dayak oluyor’

Saldırı sırasında Azizoğlu’nun burun kemiğiyle birlikte gözlüklerinin de kırıldığını kaydeden Demir, Azizoğlu’nun hastanenin acil bölümünde çalıştığını ifade ederek, “Bu özverinin, fedakârlığın karşılığı ne yazık ki dayak oluyor” dedi.

Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının en büyük sorununun can güvenliği olduğunu kaydeden Demir, “Yöneticilerin bu sorunu çözmeye yönelik hiçbir ciddi çalışma yapmadığı görülmektedir. Artık yeter! Her gün polikliniklerde yüzlerce hasta bakmak zorunda bırakılıp, nöbet sonrası izin kullanmadan 36 saat aralıksız çalışarak acil servislerin artan hasta yüküyle baş etmeye çabalarken şiddete maruz kalmayı kabul etmiyoruz” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

‘Acilen önlem alınsın’

“Biz hekimler ve sağlıkçılar, yaşatmaya çalışırken yaşamlarımızdan olmak istemiyoruz” diyen Demir, “Mesleğimizi yaparken hastalarımıza yeterli süre ayırmak ve güvenli ortamlarda çalışmak istiyoruz. Buradan bir kez daha başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri acilen önlem almaya, sağlıkta şiddete karşı yasa tasarısının biran önce yasalaştırılmasına ve hekim ile hastayı karşı karşıya getiren sağlık politikalarından vazgeçmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Saldırganlardan 3’ü serbest

Azizoğlu’nun 10 günlük iş göremez raporu aldığı öğrenildi. Azizoğlu, saldırganlar hakkında yaptığı şikayet üzerine 4 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltına alınanların Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü bildirildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından saldırganlardan üçünün serbest bırakıldığı, diğerinin ise bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Şiddete soruşturma

Öte yandan önceki gün Elazığ’da da kalp krizi geçirip ölen Şahin Yılmaz’ın yakınları, hastanenin yoğun bakım servisinin kapsını kırarak doktor ve hastane personeline saldırdı. Yaşanan arbede güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

‘Yasa bir an önce çıksın’

Bursa Tabip Odası üyesi hekimler, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde hasta yakınlarına broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı. Hekimler, hastanelerin bahçelerine diktikleri çınar fidanlarıyla şiddetin son bulmasını istedi. Hekimler, TTB tarafından hazırlanarak TBMM’ne sunulan Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasa Tasarısı’nın bir an önce çıkarılmasını talep etti.