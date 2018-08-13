Savcılıktan ‘dolar’ soruşturması!

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, ekonomik güvenliği ihlal eden kişilerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında, TCK'nın, Bankacılık Kanunu, SPK mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada “Türkiye Cumhuriyeti Devletine yönelik; 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirilen, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve ekonomik güvenliğini hedef alan ekonomik saldırılar kapsamında; bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte, ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında, TCK’nın, bankacılık Kanunu, SPK mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.