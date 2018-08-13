Bursa Belediye Başkanı o iddialara yanıt verdi

Bursa Belediye Başkanı bu iddialara ilişkin, "Bu işin altında saçma sapan sebeplere arayarak toplumun huzuru kaçırılmasın. Buralar planlarda orman geçiyor ve orman olarak kalacak" dedi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, dün meydana gelen orman yangını ile alakalı açıklamada bulunarak, "Yolun kenarında çıkması demek bir sigara izmariti ya da bir cam kırığı sebep olmuş olabilir. Kesin bilgi olarak söylemiyorum, savcılık soruşturmasını sürdürüyor" dedi.

Bursa'nın Mudanya ilçesi yakınlarında 20 hektarlık ormanlık alanda çıkan ve 7 saatte kontrol altına alınan yangın bölgesinde Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eski İçişleri Bakan ve AKP Bursa Milletvekili Efkan Ala incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından kısa bir açıklama yapan Ala, "Dün bir yangın meydana geldi. Ciddi bir koordinasyonla büyük bir facia önlendi. Buradaki yerleşim yerlerinde yaşayan bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Vatandaşlarımız da buralardan geçerken sigara izmaritlerini atmamalılar. Piknik ateşi bırakmamalılar. Çok hassas davranmalılar" dedi.

'SAÇMA SAPAN SEBEPLER ARAMAYIN'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, 6 helikopter 1 uçakla havadan, onlarca araçla da karadan müdahale edildiğini dile getirerek, "Bu yangın aksi durumda çok büyük felaketlere sebep olabilirdi. Yangının altında başka şeyler aramamak lazım. Bu bölge orman alanıdır. Çok hassas olmamız lazım. Yoldan vatandaşın atacağı bir izmarit, büyük bir felakete sebep olabilir. 6 helikopter 1 uçakla müdahale edildi. Bizler de karadan olmak üzere yüzlerce personelimiz müdahale ettik. Sadece bir villanın çatısında ufak bir hasar var. Başka hiçbir ev hasar görmedi. Gerekli dersleri çıkartırız. 3 sene önceki yangında hemen sonra nasıl ağaçlandırma yapıldıysa burada da birkaç gün içinde Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tespit yapacak. Bu işin altında saçma sapan sebeplere arayarak toplumun huzuru kaçırılmasın. Buralar planlarda orman geçiyor ve orman olarak kalacak" diye konuştu.

SİGARA İZMARİTİ YA DA CAM KIRIĞI ŞÜPHESİ

Bursa Valisi İzzettin Küçük ise Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlattığını vurgulayarak, "Yangın söndürüldükten sonra akşamdan sabaha kadar burada ekipler vardı. Şu an bir tehlike yok. Yarından itibaren tespitler yapılarak baharda ağaç dikilecek. Yanan her yere ağaç dikilecek. Tekrar burası yemyeşil olacak. Şu anda Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma başlattı. Bu çevrede yaşayan insanlardan aldığımız bilgiler yangının yol kenarında çıktığıdır. Yolun kenarında çıkması demek bir sigara izmariti ya da bir cam kırığı sebep olmuş olabilir. Kesin bilgi olarak söylemiyorum, savcılık soruşturmasını sürdürüyor" şeklinde konuştu.Mudanya’nın CHP’li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yangını şüpheli bulduğunu belirterek şunları söylemişti:

“Yangını birkaç yerden başlaması nedeniyle şüpheli buluyorum. Benzer olayı biz 2015 yılında yaşamıştık. Burada rant için yangınçıkaranlar olursa onlara fırsat vermeyeceğim. Beklentileri tepetaklak olacak. Bunu bilsinler. Yangına ekiplerimizle müdahale ediyoruz.”