Hatay'da orman yangını!

Arsuz Derekuyu kırsalında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını, ekipler tarafından havadan ve karadan özverili bir şekilde yapılan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Yaklaşık 7 hektar alanda etki gösteren yangının soğutma çalışmalarının ardından kontrol altına alındığını belirten Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, 1 uçak, 2 helikopter, 18 arazöz, 7 su tankı, 2 dozer, 1 greyder ve 60 yangın söndürme personeli, 5 tim, 5 teknik adam ve 1 yer ekibiyle ile müdahale ettiklerini söyledi. Ketmen, kısa süre içerisinde kontrol altına alınan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediğini de sözlerine ekledi.