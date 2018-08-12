Cübbeli'den Mercedes yanıtı: 15 yaşımdan beri biniyorum

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Menzil tarikatı liderinin içinde yer aldığı ve lüks araçlardan oluşan konvoyu eleştirenlere tepki gösterdi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Menzil tarikatıyla ilgili paylaşım yapan “burcu burcu menzil” adlı hesap, geçtiğimiz günlerde Menzil tarikatı lideri ve beraberindekilere ait olduğunu ifade ettiği lüks araçlardan oluşan uzun konvoyun görüntülerini paylaştı.

Menzil tarikatı liderinin içinde yer aldığı ve lüks araçlardan oluşan konvoyu eleştirenlere kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” bilinen Ahmet Mahmut Ünlü tepki gösterdi.

Ünlü, dün yayımlanan konuşmasında, “Yok Mercedes’e binmiş, cipe binmiş… Şerefsizler! Adam nereye bindi, indi sana ne. Hoca efendiler, misafir gidiyor, arabası varmış, varsa var. Senden para mı aldı? Devletin vergisiyle mi alıyor ya? Adam sağlam bir arabaya binebilir. İyi bir ata binmiyor muydu Sahabe-i Kiram? En iyi deveyi almıyor muydu Sahabe-i Kiram? Yola gidiyor kardeşim, tenekeyle mi gidecek?” ifadelerini kullandı.

"15 yaşımdan beri Mercedes'e biniyorum"

Cübbeli Ahmet Hoca, Mercedes 600'e bindiği için kendisine yapılan eleştirileri, "Ben Mercedes'e yeni binmiyorum ki. 15 yaşındayken babam altıma Mercedes çekti, emrime şoför verdi. Ben cami cami gezip vaaz ediyordum" diyerek savunmuştu.