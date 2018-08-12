Oktar'ın firari müridinden Erbaş'a sert sözler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tarikat ve cemaatlerin denetlenmesi tartışmasına ilişkin, "Dinin sivil yapısına gölge düşürmeyecek, özgürlüklere halel getirmeyecek ve din güvenliğini sağlayacak bir kontrol ve rehberlik mekanizması kurulmalıdır" dedi. Adnan Oktar hakkında da konuşan Erbaş, "Adnan Oktar diye bilinen şahıs, kaosu kullanarak başta gençler olmak üzere dini duyarlılığı yüksek ama bilgisiz olan birçok kişiyi kandırmıştır" ifadesini kullandı.



Tutuklanan Adnan Oktar’ın müritlerinden firari Cihat Gündoğdu, bu açıklamaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı hedef aldı.

Cihat Gündoğdu yayımladığı videoda “Çirkin bir cüret göstererek insanlara Allah’ın varlığını iman hakikatleriyle anlatan kesin bilimsel deliller ile ikna eden batı dünyasını en güzel hak din İslam’a davet eden Sayın Adnan Oktar’a dil uzatıyorsunuz. Suç şebekesi lideri diye hakaret ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Bakın asıl suçu gencecik kızlarımızın fuhuş için alınıp satılmasını alenen, açıkça, fiş keserek, belgesiyle, devlet eliyle siz işliyorsunuz” diyen Gündoğdu şöyle devam etti: “Allah’a hesabını veremeyeceğini çirkin bir suç. Devletin kontrolünde 200 bin kadınımız genelevlerde seks kölesi olarak tutsak tutulmakta ve para karşılığında satılmaktadır.”