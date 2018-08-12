Şile yolunda kaza: Araçtan yola fırladı

Ümraniye-Şile yolunda bir aracın sıkıştırdığı sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek başka bir araca çarptı.

DHA/ Kaza dün saat 16.30 sıralarında Şile yolu Çekmeköy istikametinde meydana geldi. İddiya göre Selma Sarıtaş’ın kullandığı 34 AJ 0889 plakalı otomobil başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü seyir halindeki Mustafa Yenice’nin kullandığı 34 SM 1838 plakalı araca çarptı.

ARAÇTAN YOLA FIRLADI

Çarpmanın şiddetiyle Selma Sarıtaş’ın kullanadığı araçta bulunan bir kadın yola fırladı. Asfalta düşen kadın ağır yaralandı.Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Araçta bulunan yaralı kadının yakınları sinir krizi geçirerek uzun süre gözyaşı döktü.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞOKA GİRDİ

Kazaya karışan Mustafa Yenice’nin yanında buluna eşi Dilek Yenice de kaza sonrası şoka girdi.Yeşillik alana oturan kadın uzun süre gözyaşı döktü. Hafif şekilde ÿyaralanan kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasından sonra normale döndü.Polis ekipleri kazaya neden olan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.