Cerattepe, Artvin için buluşacak

DİLAN ŞAHİNBAŞ - BİRGÜN/ Tüm Türkiye’deki Artvinlilerin ve Artvinli sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Artvin Çevre Platformu, 19 Ağustos’ta Cerattepe için buluşacak.

Platform ilk olarak Cerattepe’de yapılan madencilik faaliyetlerini basının gözü önüne serme konusunda öncülük etmiş ve ardından da Türkiye genelinde başlatılan imza kampanyası ile Artvin’de yapılan tüm çevre felaketlerine karşı imza toplamıştı.



Platform bu sefer de tüm ülkedeki Artvinlileri Artvin Kafkasör Mevkii’nde bir araya getirmeye hazırlanıyor. Cerattepe gönüllüleri, 19 Ağustos saat 11.00’de Kafkasör Mesire Yeri’nde buluşacak. Etkinlik saat 12.00’de çeşitli profesörlerin yer alacağı “Cerattepe Forumu” ile devam edecek. 3 saat sürecek forumun ardından etkinliğe katılan insanlar Kafkasör Mevkii’nden yürüyerek dönüş yapacak. Etkinlik Çoruh Park’ta düzenlenecek konser ile sona erecek.

Hayata geçirilecek 3’üncü etkinlik

Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, Cerattepe mücadelesinin henüz bitmediğini ve Artvin Valiliği izin vermese de etkinliğin yapılacağını vurguladı.

Karahan, Artvin Çevre Platformu’nun kuruluşundan bahsederek şimdiye kadar yapılan çalışmaları şöyle anlattı: “Artvin’e yapılan bu yoğun saldırıdan sonra tüm Türkiye’deki Artvinli STK’ler Artvin için daha fazla ne yapabiliriz diye toplantılar yaptı. İlk toplantı İstanbul’da yapıldı. 2’nci toplantı 22 Ekim 2017’de Kocaeli’nde yapıldı ve Artvin Çevre Platformu adı altında bir platform oluşturuldu. Bu platformda alınan bazı kararlar da yavaş yavaş hayata geçmeye başladı. Bu süreçte ilk yapılan faaliyet bölgeye gazeteci getirmek oldu, 2’nci aşamada da yine platformdakilerin önerisiyle imza kampanyası yapıldı Türkiye çapında. O da TBMM’ye iletildi. Buluşma 3’üncü etkinlik olacak.”



Karahan, etkinliğin tarihsel olarak aslında daha önce yapılacağını fakat seçim gündemi dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendiğini belirterek, “Bayramdan önce herkes memleketine gelir ve etkinliğe katılım daha iyi olur diyerek bu tarihi uygun gördük. Biz de Artvin’de bulunan bileşenlerle bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda da bu karar gayet olumlu karşılandı, öneri benimsendi” dedi. Etkinlik için Artvin Valiliği’ne yazı yazdıklarını, etkinlikten on beş gün önce ilan, duyuru ve pankart çalışmaları yürütebilmek için de yazı yazdıklarını, ayrıca etkinlikte gerçekleşecek konser için Artvin Belediyesi’ne bir yazı yazdıklarını belirtti.



Cerattepe mücadelesi her zamna sürecek

“Türkiye’deki OHAL ve onun paralelinde 19 Eylül 2016’daki Rize İdari Mahkemesi öncesinde başlayan ve bu ay ancak sona erecek olan valilik yasaklarıyla beraber, 2 senedir Artvin halkının bütün faaliyetlerini kısıtladılar” diyen Karahan, sözlerini şöyle sürdürdü: “O kısıtlamalarla beraber şirketi Cerattepe’ye çıkardılar ama şirket orada jandarma eşliğinde duruyor. OHAL de bitti, valilik yasakları da bitti ama hala jandarma yukarıda ve şirketin önünü açarak orada çalışmalarını sağlıyor. Ama onların orada çalışması bizim bu işten vazgeçmemizi veya bu yaşamsal mücadeleye dur demeyeceğimiz anlamında değil. Her türlü yasaklamalara rağmen Cerattepe mücadelesi hiçbir zaman bitmeyecek.”

Karahan, buluşma alanının halka açık bir yer olduğunu belirterek Valiliğin izin vermemesi durumunda da pikniklerini yapacaklarını belirtti ve “Türkiye’de bulunan tüm çevre gönüllülerini, sivil toplum örgütlerini ve tüm Artvinlileri etkinliğe davet ediyoruz” diyerek buluşmaya çağrı yaptı.