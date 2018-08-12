Ünlü firmada işçi kıyımı

Evrensel'den Metehan Ud'un haberine göre, sendikal haklara karşı hukuksuzca tutumu uluslararası kuruluşların raporları, mahkeme kararları ve İŞKUR tarafından da ortaya konulan Alman giyim markası Hugo Boss'un İzmir Gaziemir'deki Ege Serbest Bölgede (ESBAŞ) kurulu bulunan fabrikasında işten çıkarmalar devam ediyor.



Son olarak fabrikanın kadın giyim bölümünde çalışan TEKSİF üyesi Eda Türk ve Zeynel Abidin Uğur isimli iki işçiyi daha işten çıkaran şirket, gerekçe olarak ise TEKSİF tarafından Hugo Boss'un İstanbul İstinye Park'taki mağazasının önünde yapılan eyleme katılmayı ve ardından basına açıklamada bulunmayı gösterdi.

Şirketin insan kaynakları müdürlüğü tarafından eyleme katılan işçilerden ilk olarak yazılı savunmaları istendi. İşçiler, savunmalarında katıldıkları eylemin sendikal örgütlenme hakkı ve ifade özgülügü kapsamında değerlendirilmesi gerektigini ifade etti.

‘Marka algısına zarar verecek açıklamalar'

Şirket tarafından İşçilere yollanan fesih bildiriminde ise “Şirket ürünleri hakkında marka değerini ve itibarını düşürecek, marka algısına zarar verebilecek ve şirket menfaatine aykırı beyanlarda bulunulduğu açıkça görülmektedir. Sözleşmeniz gereğince edimlerinizden biri olan sadakat yükümlülüğünüzün açık ihlalini teşkil etmektedir. Bu eylemlerinizin çalışma huzur ve barışını bozar nitelikte olduğuna, şirketimiz ile aranızdaki güven ilişkisinin tamiri güç bir şekilde zedelediğine ve iş ilişkisinin sürdürülmesinin, şirketimizden beklenemez bir hal aldığına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

'Asıl amaç sendikal örgütlenmeyi kırmak'

İşçilerden Zeynel Abidin Uğur konuyla ilgili yaptığı açıklamada, asıl amaçlananın sendikal örgütlenmeyi kırmak olduğunu belirterek, “Sendikaya saygı duyduklarını söylüyorlar, imzalar atıyorlar ama eylemi bahane ederek sendikaya üye olduğumuz için işten atıyorlar. Bana söyledikleri mağazanın içine girmişim ve ürünleri kötülemişim. Öyle bir şeyin olmadığını söyledim ve varsa ellerinde böyle bir görüntü benimle paylaşmalarını istedim ancak bir şey gösteremediler. Sadece bahane arayışındalar. Davamızı açacağız, mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

'Bayram sonrası eylemler başlayacak'

TEKSİF Genel Başkan Yardımcısı Ersin Çelik İSE Hugo Boss’un her zamanki acımasızlığa devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Hugo Boss'ta değişen bir şey yok. Biz her ne kadar diyalog yoluyla bu işten atmaların önüne geçmeye çalışsak da başarılı olamıyoruz. Bayram sonrasında geniş kapsamlı eylemler başlayacak. Eskisi gibi ESBAŞ'ın önünde çadır kurarak taleplerimizi dile getireceğiz. İşten atılan arkadaşlarımız orada toplanacak. Hugo Boss yönetimine işten atmaları durdurma ve sendikal hakları tanıma çağrısında bulunacağız. İşçiler izin saatlerinde istediği eyleme katılabilir. Bu hakkıdır.”