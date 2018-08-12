12 Ağustos 2018 10:26

Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli’de dün düzenlenen operasyonda kırmızı kategoride bulunan İbrahim Çoban etkisiz hale getirildi.
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İçişleri Bakanlığı, Tunceli’de dün gerçekleştirilen operasyonda, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan sözde 'Yeni Dersim Saha Sorumlusu’ Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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