İçişleri Bakanlığı, Tunceli’de dün gerçekleştirilen operasyonda, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan sözde 'Yeni Dersim Saha Sorumlusu’ Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
12 Ağustos 2018 10:26
Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli’de dün düzenlenen operasyonda kırmızı kategoride bulunan İbrahim Çoban etkisiz hale getirildi.
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