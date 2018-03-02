Polis merkezi önünde hareketli dakikalar

Yusuf ÇINAR / ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da polis merkezinin bulunduğu binanın önüne bırakılan iki valiz ve bir siyah poşette patlayıcı olabileceğini düşünen vatandaşlar polise haber verdi. Bomba imha uzmanı, valizleri fünye ile patlatılacağı sırada 5 kişilik Filistinli aile gelerek, malzemelerin kendilerine ait olduğunu söyledi.

Olay, İnönü Caddesi üzerinde bulunan Nüfus Müdürlüğü ile polis merkezinin yer aldığı Çorum Valiliği ek binası önünde meydana geldi. Binanın önüne bırakılan iki valiz ve bir poşeti gören vatandaşlar, patlayıcı olabileceği şüphesiyle polisi arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine bomba uzmanı ekipler geldi. Valizin ve poşetin bulunduğu İnönü Caddesi ve ara sokak güvenlik şeridiyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Bomba uzmanı ekipler, valizi fünye ile kontrollü bir şekilde patlatmaya hazırlandığı sırada Filistinli üçü çocuk, beş kişilik aile gelerek, "Valizleri sabah biz buraya bıraktık. Göç İdaresi'nde işlerimiz vardı" diyerek polislere seslendi. Bunun üzerine kontrollü açılan valiz ve poşetlerden giysi ve ayakkabı çıktı. Polis resmi işlemlerin ardından malzemeleri aileye teslim etti. Polis, daha sonra yolu trafiğe açtı.