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11 Ağustos 2018 21:27
Denizli'de korkunç saatler! Kızı ve eşini öldürdü
Denizli'de cinnet getiren bir kişi 13 yaşındaki kızını ve eşini öldürdü.
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Şahıs daha sonra ise intihar etti.
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