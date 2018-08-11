11 Ağustos 2018 21:27

Denizli'de korkunç saatler! Kızı ve eşini öldürdü

Denizli'de korkunç saatler! Kızı ve eşini öldürdü
Denizli'de cinnet getiren bir kişi 13 yaşındaki kızını ve eşini öldürdü.
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Şahıs daha sonra ise intihar etti.

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