Denizli'de korkunç saatler! Eşini ve kızını boğduktan sonra...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, iddiaya göre işlerinin kötü gitmesi nedeniyle bunalımda olan Ali Arslan (47), eşi Sevgi Arslan'ı (45) ve kızı Esma Arslan'ı (13) boğduktan sonra intihar etti.

Olay saat 20.00 sıralarında, Akkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Arslan ailesinin 18 yaşındaki oğlu İbrahim Arslan evlerine girdiğinde babasının boğazından tavana asılı, annesinin ve küçük kız kardeşinin de cansız bedenlerini buldu.

Arslan'ın komşularından yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde üç kişinin de hayatlarını kaybettiğini belirledi. Polis evin çevresini güvenlik şeridiyle çevirdikten sonra olayla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerde atık yağ toplayıp satan Ali Arslan'ın evde eşiyle tartıştıktan sonra cinnet getirerek Sevgi Arslan'ı ve kızı Esma Arslan'ı boğduğu ardından da kendini asarak intihar ettiği belirlendi. Ali Arslan'ın son aylarda maddi durumunun kötüye gittiği ve tefeciden borç aldığı ancak ödeyemediği için de sahibi olduğu evin icradan satıldığı öne sürüldü. Sevgi Arslan, Esma Arslan ve Ali Arslan'ın cesetleri polisin ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.