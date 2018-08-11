Dolar bozdurana çay bedava

Erzincan'da çay ocağı işleten Gıyasettin Çetinkaya isimli vatandaş artan döviz fiyatlarına tepki olarak çayın fiyatını yarı yarıya indirdi. Ayrıca Çetinkaya, dolarını bozdurana gün boyu çayın bedava olduğunu söyledi.

Gıyasettin Çetinkaya, doların yükselişine tepki göstermek amacıyla dolarını bozdurup fişini getiren müşterilerinden gün boyunca çay parası almıyor. Karaağaç Mahallesi 750. Sokak'ta 30 yıldır çay ocağı işleten 60 yaşındaki Gıyasettin Çetinkaya, doların yükselişine tepki göstermek ve Türk lirasına destek vermek için bir bardak çayın fiyatını 1 liradan 50 kuruşa indirdi.

Çetinkaya, bozdurduğu doların fişini gösteren müşterilerine ise gün boyunca bedava çay ikram ediyor.

Müşterilerinden olumlu tepkiler alan Çetinkaya, iş yerine "Dolara ve fırsatçı hainlere inat bu iş yerinde çay 50 kuruş" yazıları astı.

Gıyasettin Çetinkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'daki darbe girişimine tepki göstererek, "15 Temmuz'un devamı olan dolarla oynamanın Türkiye'ye vereceği zararı önlemek ve doların yükselişini protesto etmek için bu uygulamayı başlattım. Benzer uygulamaları büyük büyük esnaflardan da bekliyorum." dedi.