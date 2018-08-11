17 yaşındaki kızıyla beraber olan damadına bunu yaptı

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kişi tartıştığı damadını tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Çayköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’dan mevsimlik işçi olarak gelen Kadir Kurt B. (43), 17 yaşındaki kızı Ebru B.'nin dini nikahlı eşi Muzaffer Yüksekkaya (27) ile tartıştı.

Tartışma kavgaya dönüşünce kayınpeder yanında bulunan tabancayla ateş açarak, damadını başından ve sırtından vurdu.

Damat Yüksekkaya, olay yerinde hayatını kaybederken, kayınpeder suç aleti ile birlikte kayıplara karıştı.

Jandarma ekipleri olay sonrası Kadir Kurt B.'nin yakalanması için operasyon başlattı.