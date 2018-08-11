Bursa'da büyük yangın! Yerleşim yerine yaklaşıyor

DHA - Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Çağrışan köyünde bugün saat 12.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Dumanlar, Bursa-Mudanya karayolunu kapladı. Yangının söndürülmesi çin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı.

YANGIN BÜYÜYOR

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Çağrışan köyündeki ormanlık alanda, bugün öğle saatlerinde başlayan yangın devam ediyor. Dumanlar Bursa merkezinden de görülürken, yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ile itfaiye ekipleri karadan müdahale ediyor. Bursa, İstanbul, Bilecik ve Karabük'ten istenilen helikopterlerin de alevleri söndürmek için kullanılacağı belirtildi.

Orman yangınının Çağrışan, Göynüklü ve Bademli mahallelerini tehdit ettiğini söyleyen Göynüklü Mahalellesi Muhtarı Turgay Demirci, "Dumanlar çevreyi sardı. Yerleşim yerleri tehdit altında. Ben ailelerden uzak kalmalarını istiyorum" dedi.

Mudanya'nın Çağrışan Mahallesi'nde 2015 yılında çıkan orman yangınında, karaçamdan oluşan 50 hektarlık alan kül olmuştu.

BAŞKAN TÜRKYILMAZ: YANGINI ŞÜPHELİ BULUYORUM

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Göynüklü ve Çağrışan mahallerinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi çalımalar devam ederken, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yangını şüpheli bulduğunu söyledi. Başkan Türkyılmaz, "Yangını birkaç yerden başlaması nedeniyle şüpheli buluyorum. Benzer olayı biz 2015 yılında yaşamıştık. Burada rant için yangın çıkaranlar olursa onlara fırsat vermeyeceğim. Beklentileri tepetaklak olacak. Bunu bilsinler. Yangına ekiplerimizle müdahale ediyoruz" dedi.