Bursa'da büyük yangın!

DHA - Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Çağrışan köyünde bugün saat 12.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bursa Valisi İzzettin Küçük yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını söyledi. Açıklamaya göre yangında can kaybı yaşanmadı, 2 evin çatısında hasar oluştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mudanya ilçesi Göynüklü ve Çağrışan mevkisinde çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bursa-Mudanya karayolunun sağ tarafında başlayan yangın, yolun sol tarafına da sıçradı. Dumanlar Bursa merkezinden de görülürken ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti. Yangına müdahale için çevre illerden helikopter desteği de istendi.

Mudanya'nın Çağrışan Mahallesi'nde 2015 yılında çıkan orman yangınında, karaçamdan oluşan 50 hektarlık alan kül olmuştu.

BAŞKAN TÜRKYILMAZ: YANGINI ŞÜPHELİ BULUYORUM

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Göynüklü ve Çağrışan mahallerinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi çalımalar devam ederken, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yangını şüpheli bulduğunu söyledi. Başkan Türkyılmaz, "Yangını birkaç yerden başlaması nedeniyle şüpheli buluyorum. Benzer olayı biz 2015 yılında yaşamıştık. Burada rant için yangın çıkaranlar olursa onlara fırsat vermeyeceğim. Beklentileri tepetaklak olacak. Bunu bilsinler. Yangına ekiplerimizle müdahale ediyoruz" dedi.