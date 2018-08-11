İlahiyatçılara kontenjan ayrıcalığı

İlahiyat ön lisans mezunlarına tanınan dört yıllık fakültelere sınavsız geçiş hakkı için 7 bin 250 kontenjan ayrıldı

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN/BİRGÜN- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), ilahiyat ön lisans mezunlarına, “Mezunların bilimsel seviyelerini yükseltmek” gerekçesiyle tanınan dört yıllık bölümlere geçiş hakkının esaslarını belirledi. İlahiyatçılara, “sağlanan ayrıcalık için 7 bin 250 kontenjan ayrıldı.

İlahiyat ön lisans programından mezun olan öğrencilerin aynı programı uygulayan fakültelere sınavsız geçişinin önünü açan düzenlemenin detayları belli oldu. İlahiyat Fakülteleri ve eşdeğer alanlarda lisans eğitimi veren fakültelere tahsis edilecek kontenjanları açıklayan YÖK, Ankara Üniversitesi’nde bin 250, İstanbul Üniversitesinde bin ve Atatürk Üniversitesi’nde bin 250 olmak üzere Türkiye genelindeki 12 üniversitede toplam 7 bin 250 kontenjan ayırdı. Edinilen bilgiye göre, kontenjanlar İlahiyat Fakültesi mezunları arasında yüksek oranda görülen işsizlik nedeniyle sınırlı tutuldu.

Diyanet’e ayrı kontenjan

Milli Eğitim Bakanlığı’nın il müftülükleriyle imzaladığı iş birliği anlaşmasıyla ortaokul ve liselerde gerçekleştirilen Değerler Eğitimi derslerine girmeleri sağlanan İlahiyat Fakültesi mezunlarına sağlanan ayrıcalığın amacı “Mezunların hizmet sorumluluklarının üst düzeyden yerine getirilmesi ve kamuda çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilerek moral ve motivasyonlarının artırılması” şeklinde açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında çalışan personel için de ayrıca kontenjan ayrılacağı duyuruldu.

Ortalamalar esas alınacak

İlahiyat ön lisans mezunlarının mezuniyet ortalamalarında YÖKSİS verileri esas alınacak. Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında, not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılıkları kullanılacak. Adaylara 20 tercih hakkı tanınacak. Başvurusu alınan adaylar, yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralanacak. Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması durumunda yaşı küçük olan adaya öncelik verilecek. YÖK’ün internet sitesinden e-Devlet aracılığıyla yapılacak başvuru ve tercih işlemleri, 17 Ağustos 2018 saat 17.00’de sona erecek.