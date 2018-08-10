Sahte kimlikle böbrek nakli olan cinayet zanlısı yakalandı

Antalya'da rahatsızlığı sebebiyle hastaneye giden F.G.'ye daha önce ameliyat olup olmadığı soruldu. F.G., böyle bir ameliyat geçirmediğini söyledi. Doktorlar, muayene işlemleri süren F.G.'ye geçen temmuz ayında böbrek nakil ameliyatı olduğu bilgisi verdi. Ameliyat olmadığını belirten F.G., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

KIZ KARDEŞİ BÖBREĞİNİ VERDİ

İnceleme sonunda, 2007 yılında Sakarya'nın Kemaliye köyünde Z.E.'yi alacak para meselesi yüzünden tabancayla başından vurarak öldüren firari İ.A.'nın, F.G.'nin adını kullandığı tespit edildi. İncelemede, böbrek yetmezliği hastası İ.A.'nın, F.G. adına düzenlemiş sahte kimlikle 24 Temmuz'da özel bir hastaneye yattığı, kız kardeşinden alınan böbreğin nakledildiği de belirlendi.

KONTROLDEN SONRA YAKALANDI

İ.A. ve kız kardeşinin kontrol için naklin gerçekleştirildiği özel hastaneye geleceği bilgisine ulaşan KOM Şube Müdürlüğü ve GİM Şube Müdürlüğü ekipleri, hem hastanede hem de şüphelinin kaldığı otelde önlem aldı. Ekipler, İ.A.'yı böbrek nakli ünitesinde kontrollerini yaptırdıktan sonra hastane çıkışında gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde F.G. adına düzenlenmiş sahte kimlik de ele geçirildi. İ.A., işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.