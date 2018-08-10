Edirne'nin Keşan'ın Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak'ta meydana geldi. Sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı iddia edilen ve sokak üzerindeki bir evin kapısının önünde baygın halde bulunan H.Ç., çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
10 Ağustos 2018 19:53
Sadece 14 yaşında! Kahreden görüntü
Edirne'nin Keşan ilçesinde sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı iddia edilen ve baygın halde bulunan H.Ç. (14), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
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