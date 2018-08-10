Evde zehirli akrep buldu: Öldürmek yerine...

DİYARBAKIR'da, evinin lavabosunda 1,5 ay önce bulduğu zehirli akrebi öldürmek yerine beslemeye karar veren 36 yaşındaki Eşref Mugutay, akrebe Türkçe'de 'Sivri' anlamına gelen Kürtçe 'Tujo' adını koydu. Evinde beslemeye başladığı akrebin kuyruğuna ip bağlayan Mugutay, köpek gezdirir gibi evin bahçesinde akrebini gezdiriyor. Merkez Sur ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Eşref Mugutay, 1,5 ay önce evinde bulduğu zehirli akrebi öldürmek yerine beslemeye karar verdi. Mugutay, akrebin kuyruğuna ip bağlayarak bir kavanoz içerisinde koyduğu akrebi beslerken, yaptığı araştırmada akrebin zehirli olduğunu öğrendi. Buna rağmen akrebi besleyen Mugutay, ayrıca beslediği akrebi akşam serinliğinde evinin bahçesinde ve ağaç diplerine götürerek gezdirdiğini söyledi. Gün içerisinde iki saatini ayırdığı akrebe gözü gibi bakan Mugutay, bazen ise topladığı böceklerle akrebini beslediğini söyledi.

ELİMİZİ ISLATIP DAMLATARAK AKREBE SU VERİRİZ

Zehirli akrebi besleyen Eşref Mugutay, akrebi evde lavabo içerisinde bulduklarını ve öldürmeye kıyamadıklarını için beslemeye karar verdiklerini söyledi. Mugutay, İnsanların zararı var ama, hayvanların zararı yok bu sebeple beslemek istedik. Çocuklardan uzak tutuyoruz. Ama, serinlik olduğu zaman cadde başına çıkarıp bırakıyoruz. İnsanların ilgisini de çekiyor. Genellikle ağaç kenarlarına bırakıyoruz. Kırıntıları yer. Yada biz yakaladığımız böcekleri önüne bırakırız. Elimizi ıslatıp damlatarak su veririz. Mahallenin herhangi bir tepkisi olmadı. Onlarda ilgi gösteriyor. Bulduğumuz akrebin ismini 'Tujo' koyduk. Diyarbakır'da genellikle sivri olarak anlam taşır. Televizyonlarda hayvanlara işkence yapıldığını görüyoruz. Hayvanlar Allah'ın sessiz kullarıdır. Onların şimdi dilleri yok ama edilen zulümün elbet hesabı çıkar. Kesinlikle hayvana zulüm etmiyoruz. Eziyet etmiyoruz. Sallayıp işkence yapmıyoruz, kuyruğuna ip bağladık sonuçta zehirli bir hayvan ve elimize alamıyoruz. Bulduğumuz yöntem bu şekilde kendisine zarar vermedik oda bize zarar vermedi. Beslemeye devam edeceğim" dedi.