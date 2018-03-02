Gezi'de ölenlere hakarete indirimsiz ceza!

Mahkeme internet sitesinin sahibi Mahmut Alan'a 3 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Bolu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi, Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybedenlerin resminin Bolu Halkevi’nin duvarına çizilmesini ‘Duvara yiğit resimleri değil, it resimleri asmışlar’ başlığıyla haberleştiren Bolu Bakış adlı internet sitesinin sahibi Mahmut Alan’a 3 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Duvar'ın haberine göre, Bolu Halkevi’nin binasına Ahmet Atakan, Ali İsmail Korkmaz, Mehmet Ayvalıtaş, Medeni Yıldırım, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük ve Berkin Elvan’ın resimleri çizilmişti.

Halkevi geçen yıl nisan ayında bu binadan taşınınca Bolu bakış adlı internet sitesi ‘Duvara yiğit resimleri değil it resimleri asmışlar’ başlıklı bir haber yayınlamıştı. Haberde Gezide hayatını kaybedenler için ağır hakaret ve küfürlere yer verilmişti.

‘HAKARET İÇEREN YAZA HALA YAYINDA’

İnternet sitesinin sahibi Mahmut Alan hakkında Bolu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki açılan dava karara bağlandı. Karar duruşmasında son savunmasını yapan Mahmut Alan, “Basından öğrendim kadarıyla Berkin Elvan ve İsmail Korkmaz Abdullah Öcalan’ı desteklerdi” dedi.

Sanığa ‘hakaret’ suçundan 3 ay 15 gün ceza veren mahkeme, duruşmadaki tutum ve davranışlarının yanı sıra sabıkalı geçmişi nedeniyle, cezada indirim de yapmadı. Ancak, mahkemenin hakaret içerdiğine hükmettiği yazı hala yayında.