CHP'den sel felaketi için heyet

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz başkanlığında CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu’ndan oluşan heyet bugün Ordu'ya giderek, meydana gelen sel felaketine ilişkin incelemelerde bulunacak.

Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Grup Başkanvekili Özgür Özel, ve Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ünye’de kameraların karşısına geçti. Sel felaketinin sonuçlarını yerinde gözlemleyen CHP’liler vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, çarpık kentleşmenin, felaketin bilançosunu arttırdığını vurguladı. Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’le birlikte görevlendirecekleri bir grup milletvekilinin Ordu’da selden zarar gören tüm bölgeleri gezerek bir rapor hazırlayacaklarını ifade eden Ağbaba, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçmiş olsun dileklerini Ordululara iletti.

Son derece üzücü bir olay yaşandığını ifade ederek sözlerine başlayan CHP Grup Başkanvekili Özel, “Siz denizden bir şeyler alırsanız günü gelir deniz sizden bunları geri alır.” diyerek uygulanan yanlış politikaların altını çizdi. Dere yataklarına bırakılan molozların ve kenti betonla örten yapılaşmanın böylesi doğa olaylarını faciaya dönüştürdüğünü ekledi. Her iki Ordu milletvekillerinin de üzerine düşenleri yaptığını ifade eden Özel, tüm Ordululara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son olarak, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel söz aldı ve yağışın kimi yerlerde şiddetlenerek devam ettiğini hatırlattı. Yarın da bir grup milletvekili arkadaşı ile afet bölgelerinde bulunmaya devam edeceklerini belirten Adıgüzel, bir vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti ve kendisine Allah’tan rahmet diledi. Zarar tespit çalışmalarına bugün başlandığını söyleyen Ordu Milletvekili, bu konuyu sıkı bir şekilde takip edeceklerini ve vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için gerekeni yapacaklarını vurguladı. Parti örgütünün sürekli görev başında olduğunu ve kendisinin de telefonunun sürekli açık olduğunu ekledi.