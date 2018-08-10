Nasuh Mahruki'ye yeni görev

AKUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Mahruki, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) Genel Başkan Yardımcısı oldu. Nasuh Mahruki’nin ADD’deki yeni görevi için açıklama yapan AKUT Vakfı, Mahruki’ye başarılar diledi.

AKUT Vakfı’nın yaptığı açıklama şöyle:

“Nasuh Mahruki, profesyonel dağcılık kariyerinin zirvesindeyken iki dağcının tırmanış esnasında hayatını kaybetmesi üzerine arkadaş grubu ile AKUT Arama Kurtarma Derneği’ni kurdu. 1994 yılında, henüz 26 yaşındayken birkaç kişi ile başlattığı sivil örgütlenme, yıllar içerisinde dünyanın en başarılı sivil arama-kurtarma yapılanmalarından biri hâline dönüştü ve binlerce üyesi olan, ülkemize değer katan bir marka olmayı başardı.

Hâlen AKUT Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı, AKUT Spor Kulübü Başkanı ve AKUT Arama Kurtarma Derneği Onursal Başkanı olan millî dağcı Nasuh Mahruki, ülkemizdeki arama-kurtarma yapılanmasının bugünkü şekline evrilmesinde rol model olan çalışmaları nedeniyle tüm dünyadan sayısız ödül aldı.

AKUT dışında da pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev alan Mahruki, üyesi olduğu Atatürkçü Düşünce Derneği’nin 28-29 Temmuz 2018’de gerçekleştirilen 15. Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 03 Temmuz 2018 günü gerçekleştirilen görev dağılımında ise Prof. Dr. Yalçın Karatepe ile birlikte, Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Toplumsal sorunların çözümlenmesinde Atatürk ilkelerinin büyük bir birleştirici güç ve yol gösterici olduğunu vurgulayan Mahruki; Atatürk ilkelerine bağlı, sosyal sorumluluklarının farkında, vatanına katma değeri olacak gençler yetiştirilmesinde üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek için yeni görevinde büyük bir mutlulukla çalışacağını belirtti.