MEB'den okullarda 'profesyonel yöneticilik' açıklaması

Yeni Şafak'tan Ahmet Fatih Erturan'ın aktardığı haberde, MEB'in 'Eğitimde Kalite Endeksi' adıyla üç ay içinde temelini atacağı yeni sistemle birlikte kamu okullarını artık öğretmenlerin değil profesyonel yöneticilerin idare edeceği belirtilmişti.

Konuyla ilgili MEB'den yapılan açıklamada, okul yöneticilerinin işletme ve iktisat mezunları arasından seçileceği ve okul müdürlerinin tamamının değiştirileceği iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

'Profesyonel yöneticilik' kavramı üzerine yapılan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapan MEB, profesyonel yöneticiliğin eğitim biliminde kullanıldığı şekliyle 'okul yönetiminde görev alan eğitim kökenli yöneticilerin yöneticilikte uzmanlaşması' anlamına geldiğini ifade etti.

Profesyonel yöneticiliğin herhangi bir branştaki bir öğretmenin kendi alanında lisansüstü eğitim dahil, uzmanlaşması anlamını taşıdığı belirtilen açıklamada, "Bu bağlamda kamuoyunda okul yöneticilerinin işletme ve iktisat mezunları arasından seçileceği ve okul müdürlerinin tamamının değiştirileceği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.