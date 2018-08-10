10 Ağustos 2018 12:45

TSK'dan son dakika açıklaması

TSK'dan son dakika açıklaması
TSK: 39 terörist etkisiz hale getirildi.
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Türk Silahlı Kuvvetlerince 3-9 Ağustos'ta Şırnak, Siirt, Mardin ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda dördü sözde lider kadroda olmak üzere, yurt içinde 24 ve yurt dışında 15 olmak üzere toplam 39 terörist etkisiz hale getirildi.

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