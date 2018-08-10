Türk Silahlı Kuvvetlerince 3-9 Ağustos'ta Şırnak, Siirt, Mardin ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda dördü sözde lider kadroda olmak üzere, yurt içinde 24 ve yurt dışında 15 olmak üzere toplam 39 terörist etkisiz hale getirildi.
10 Ağustos 2018 12:45
TSK'dan son dakika açıklaması
TSK: 39 terörist etkisiz hale getirildi.
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