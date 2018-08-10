TSK'dan son dakika açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetlerince 3-9 Ağustos'ta Şırnak, Siirt, Mardin ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda dördü sözde lider kadroda olmak üzere, yurt içinde 24 ve yurt dışında 15 olmak üzere toplam 39 terörist etkisiz hale getirildi.