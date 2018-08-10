Zekeriya Öz, talimatı Gülen'den alıyormuş

FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan firari eski savcı Zekeriya Öz'ün kumpas tutuklamaları için, "Karar vermeden önce Fetullah Gülen'i arayıp soruyorum" dediği belirtildi.

Akşam gazetesinden Osman Nuri Cerit'in haberine göre, 15 Temmuz 2016 gecesi Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Dairesi'ni ele geçirmeye çalışan, çoğu eski polis müdürü 36 sanık hazırlanan iddianamede, firari savcı Zekeriya Öz'ün attığı her adımı Pensilvanya'ya danıştığı ortaya çıktı.

Habere göre, FETÖ'cü eski polis müdürü Zeki Taşkın, ifadesinde Öz ile ilişkilerini anlattı.

İstanbul'da 2007-2012 arasında Dolmabahçe Sarayı'nda görev yaptığını belirten Taşkın, Öz ile tanışıklığının bu yıllara dayandığını söyledi.

Aralarında yüksek rütbeli askerlerin de bulunduğu tutuklamaların yoğun olarak yaşandığı süreçte Öz'e, 'Askerleri nasıl tutuklatıyorsun?' diye sorduğunu belirten Taşkın, bu soru üzerine Öz'ün, "Karar vermeden önce Fethullah Gülen'i arayıp soruyorum" dediğini aktardı.

Taşkın'ın ifadesinde, "Darbe girişimi talimatını Gülen haricinde kimse veremez" dediği belirtildi.