Eski üsteğmen, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen, FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen eski üsteğmen Mehmet B., sınır devriyesi Hudut Kartalları'nca yakalanarak gözaltına alındı.

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Kartalları, Yunanistan sınırındaki birinci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan karşıya geçmek isteyen şüpheliyi yakaladı. Yapılan incelemede şüphelinin, 677 sayılı KHK ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen eski üsteğmen Mehmet B. olduğu belirlendi.

Sınırda gözaltına alınan eski üsteğmen Mehmet B.'nin Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı ve yurt dışına çıkış yasağı ile aranma kaydının olduğu tespit edildi. FETÖ şüphelisi, sınırdaki işlemlerinin ardından Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.