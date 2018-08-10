Tankerden üzerlerine kimyasal madde saçıldı

Tekirdağ'da kaldırımda yürüyen biri çocuk dört kişinin üzerine tankerden,'asetik asit' olduğu sanılan kimyasal madde sıçradı.

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik mahallesinde kimyasal madde yüklü tankerden, kaldırımda yürüyen biri çocuk 4 kişinin üzerine 'asetik asit' olduğu sanılan kimyasal madde sıçradı. Dört kişi Çorlu'da tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde yaşandı. Halil B. yönetimindeki kimyasal madde yüklü tanker, iddiaya göre tümsekten geçerken yaşanan sarsıntı sırasında yol kenarında yürüyen Özge O. (25), Defne O. (3), Özlem O. (29) ve Öznur O.'nun (24) üzerine asetik asit sıçrattı.

Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne giden yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) Dekontaminasyon Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

Üzerine asit sıçrayan kişilerin şikayeti üzerine tanker sürücüsü Halil B. jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.