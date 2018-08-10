10 Ağustos 2018 09:17

TSK'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

TSK'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 19 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.
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