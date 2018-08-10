'Washington'da Trump varsa Manhattan'da çılgın Türk var'

Ertuğrul Özkök, ABD ile krizin yaşandığı şu dönemde, Bilgili grubunun Manhattan'daki Gucci binasını 135 milyon dolara aldıklarını yazdı.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında söz konusu satın almaya ilişkin "Dışarıda bize “Hasta adam” demek için kuyruğa girmiş akbabalar beklerken...Bir çılgın Türk çıkıyor ve kötü niyet kuyruğundakilere nanik yapıyor..." ifadelerini kullandı.

ÖZKÖK'ÜN YAZISINDAN İLGİLİ BÖLÜM ŞÖYLE:

ÖNCEKİ gece yatarken dolar kuruna baktım.

5.28’di...

Gece yarısı uyandım... 5.30’u geçmiş.

Sabah uyandığımda ise 5.40’ın üzerindeydi.

Güne kötü başladım...

Hepimizin gözü Washington’a giden heyetten gelecek haberdeydi...

İyi bir haber gelmedi. İşte öyle bir anda, New York’un Manhattan’ından beni şaşırtan bir haber geldi...

Bilgili Grubu, Manhattan’ın ortasındaki bir binayı satın almış.

Hem de prestijli Gucci binasını 135 milyon dolara bünyesine katmış.

Türkiye’de yaptıkları gibi yepyeni bir vizyonla proje geliştireceklermiş.

Buyurun...

Moralimiz bozuk... Dışarıda bize “Hasta adam” demek için kuyruğa girmiş akbabalar beklerken...

Bir çılgın Türk çıkıyor ve kötü niyet kuyruğundakilere nanik yapıyor...

Yani arkadaşlar... Diyeceğim ki, enseyi karartmayalım.

Şu içimizdeki çılgın Türk var ya...

Uyanmayagörsün...

Yıkamayacağımız bent...

Bozamayacağımız oyun yok...

Erdoğan: Onların doları varsa bizim de...