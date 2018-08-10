Nuriye Gülmen'e gözaltında darp

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikleri işlerine geri dönebilmek için Ankara Yüksel Caddesi'nde "işimi geri istiyorum" eylemleri başlatan akademisyen Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu dün Bodrum'da gözaltına alınmalarının ardından bugün serbest bırakıldı.

Yüksel Caddesi eylemcilerinden, ihraç edilen öğretmen Acun Karadağ sosyal medya hesabından, gözaltına alınan Gülmen ve Dersulu'nun serbest bırakıldığını duyurdu.

Serbest kalmasının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Nuriye Gülmen, “Gözaltından çıktık. Hastaneye gidiyoruz. Bacağımı hareket ettiremiyorum. Bu haldeyken adliyede yerde sürüklediler. Mehmet’in kafası da dahil olmak üzere her yerine tekme attılar. İşkenceyle de irademizi teslim alamadılar. İşte bu yüzden ve mutlaka biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Dersulu ile gözaltında darp edildiklerini belirten Gülmen, fotoğraflarıyla birlikte şu mesajı paylaştı:

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden ihraç edilen Nuriye Gülmen, 324 gün açlık grevi yapmış, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ iddiasıyla yargılandığı davada altı yıl üç ay hapis cezası almıştı.

Daha sonra tahliye edilen Gülmen, OHAL Komisyonu tarafından işe iade edilmeyince açlık grevini sonlandırmıştı.